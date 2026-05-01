كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، في واقعة مقتل رضيع وإصابة شقيقته داخل إحدى قرى مركز الصف، عن تفاصيل صادمة في ملابسات الجريمة التي هزت الشارع، والتي تبين أنها وقعت داخل نطاق أسرة واحدة على خلفية خلافات عائلية متصاعدة بين الزوجة وأسرة زوجها.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الخلافات الأسرية بين المجني عليها وأسرة زوجها، خاصة الحماة وشقيقة الزوج، كانت ممتدة منذ فترة، وتطورت إلى مشادات متكررة داخل منزل العائلة، قبل أن تتصاعد الأحداث بشكل مأساوي انتهى بوفاة الرضيع “رحيم” الذي لم يتجاوز عمره شهرًا واحدًا، وإصابة شقيقته “رحمة” البالغة من العمر عامًا وشهرين.

وأكد "سامي عادل"، أحد أقارب والدة الطفلين، في حديثه، أن ما حدث داخل بيت العائلة لم يكن مفاجئًا بالكامل من حيث وجود الخلافات، لكنه لم يتصور أن تصل الأمور إلى هذه النهاية المأساوية التي أودت بحياة رضيع وإصابة شقيقته الصغيرة.

وأوضح أن والدة الطفلين كانت تعيش حالة من الضيق والمعاناة داخل منزل الزوجية بسبب استمرار المشكلات مع حماتها وشقيقة زوجها المطلقة، مشيرًا إلى أن هذه الخلافات كانت تتكرر بشكل شبه يومي، وتتحول في كثير من الأحيان إلى مشادات كلامية حادة داخل المنزل.

حقنة "كلور" تنهي حياة رضيع وتُصيب شقيقته داخل بيت العيلة

وأضاف أن الزوجة كانت تشعر بعدم الأمان والاستقرار، وأنها اضطرت خلال شهر رمضان الماضي إلى مغادرة منزل الزوجية والعودة إلى منزل أسرتها نتيجة تزايد حدة الخلافات، لافتًا إلى أن أحد أقاربها حاول إعادتها لاحقًا، لكنها انهارت بالبكاء ورفضت العودة، وكانت تردد أنها تخشى التعرض للأذى داخل البيت، بحسب قوله.

وتابع أن الجدة من ناحية الزوج كانت تتعامل مع الأمور بحساسية شديدة، وكانت - على حد وصفه - ترى أن ارتباط نجلها بزوجته وأطفاله يزيد من تعلقه بها، وهو ما كان يدفعها للدخول في خلافات متكررة مع الزوجة، وإثارة مشكلات داخل بيت العائلة بشكل دائم.

وأشار إلى أن شقيقة الزوج المطلقة كانت تقيم داخل نفس المنزل، وكانت طرفًا في أغلب الخلافات التي نشبت، وهو ما زاد من تعقيد الموقف داخل الأسرة، بحسب روايته.

واختتم حديثه مؤكدًا أن ما حدث يمثل صدمة كبيرة للأسرة بأكملها، خاصة أن الطفلين كانا في عمر صغير جدًا، ولم يكن أحد يتخيل أن تتحول الخلافات الأسرية إلى مأساة بهذا الشكل، لافتًا إلى أن الجميع في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة لكشف الحقيقة كاملة.

كما تبين من أقوال الشهود وأفراد الأسرة أن خلافات حادة كانت تدور داخل بيت العائلة، وأن النيابة تستمع لأقوال جميع الأطراف للوقوف على ملابسات الواقعة بدقة، وبيان دور كل من المتهمين المحتملين في الحادث.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثمان الرضيع لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كما قررت التحفظ على بعض الأطراف لحين استكمال التحقيقات، مع استمرار سماع أقوال الشهود.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة لكشف كافة تفاصيل الجريمة ودوافعها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين.