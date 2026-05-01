"سوء حظ".. أول تعليق من معتمد جمال بعد خسارة القمة 132

نجح الفريق الكروي بالنادي الأهلي في تحقيق فوزاً كبيراً على نظيره الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على أرضية استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الأهلي والزمالك

وافتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 18 عبر أشرف بن شرقي بعدما استقبل عرضية مميزة من طاهر محمد طاهر وحولها برأسية متقنة داخل الشباك.

ثم أضاف حسين الشحات الهدف الثاني للأحمر في الدقيقة 32 بعد تمريرة حاسمة من بن شرقي أنهاها بلمسة ذكية لوب سكنت الشباك، قبل أن يعود بن شرقي مجدداً ليوقع على الهدف الثالث في الدقيقة 74 بعد هجمة منظمة أنهاها داخل منطقة الجزاء بنجاح.

ترتيب الفريقين عقب مباراة القمة

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما استمر الزمالك في الصدارة برصيد 50 نقطة رغم الخسارة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الزمالك لخوض مواجهته المقبلة أمام سموحة في الجولة السادسة من المرحلة الثانية، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

