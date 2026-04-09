إعلان

مقطع مثير للجدل بالغربية.. ضبط شخص ارتكب أفعال خادشة للحياء أمام فتاتين

كتب : مصراوي

08:51 م 09/04/2026

شخص يرتكب فعلا خادشا أمام فتاتين بالغربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لحظات قصيرة على الكاميرا، أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر شخص يرتكب أفعالًا خادشة للحياء أمام فتاتين، ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك السريع لكشف الحقيقة وتحديد المتهم.


تم تداول مقطع على مواقع التواصل يظهر فيه شخص وهو يقوم بتصرفات غير قانونية أمام فتاتين، مما أثار استياء كبير بين المستخدمين ومطالبات بالتحقيق الفوري.


تحريات سريعة تحدد المتهم بواقعة الغربية

بالتحقيقات، تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 8 من الشهر الجاري في أحد شوارع دائرة قسم شرطة ثان طنطا، ولم ترد أي بلاغات رسمية عن الواقعة.
تم تحديد الشخص الظاهر في الفيديو، وهو عاطل وله معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا.

بعد ضبطه، أقر المتهم بارتكاب الواقعة كما ظهرت في الفيديو، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث في 8 ساعات| تغيير مواعيد غلق المحال.. وإجازة 5 أيام لهذه الفئة
أخبار مصر

حدث في 8 ساعات| تغيير مواعيد غلق المحال.. وإجازة 5 أيام لهذه الفئة
تأكيد على وحدة جبهة المقاومة وترسيخ لإدارة هرمز.. خامنئي يتوعد بالثأر لوالده
شئون عربية و دولية

تأكيد على وحدة جبهة المقاومة وترسيخ لإدارة هرمز.. خامنئي يتوعد بالثأر لوالده
ثالث سبب للوفاة في مصر.. الصحة تكشف التفاصيل
جامعات ومعاهد

ثالث سبب للوفاة في مصر.. الصحة تكشف التفاصيل

بعد 65 عامًا.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بذكرى رحلة "أول إنسان" للفضاء (صور)
أخبار المحافظات

بعد 65 عامًا.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بذكرى رحلة "أول إنسان" للفضاء (صور)
"اتهامات الإيحاءات الجنسية تطاردها".. عمر كمال يروج لتعاونه مع سارة زكريا
زووم

"اتهامات الإيحاءات الجنسية تطاردها".. عمر كمال يروج لتعاونه مع سارة زكريا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات