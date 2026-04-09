ما بدأ بخلاف عابر بين جيران حول لهو الأطفال، انتهى بمشهد دموي داخل أحد شوارع المرج، بعدما دوّت طلقات نارية حوّلت اللحظة إلى فوضى، وأرسلت ثلاثة مصابين إلى المستشفى.



بلاغ المستشفى يكشف بداية مشاجرة المرج

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال ثلاثة أشخاص مصابين بطلقات نارية، جميعهم من سكان دائرة قسم شرطة المرج، وسط حالة من الغموض حول ملابسات الواقعة.



خلاف بسيط يشعل مشاجرة المرج

بالاستماع إلى المصابين، تكشفت التفاصيل؛ حيث نشبت مشادة كلامية بينهم وبين عاملين بسبب خلافات على لهو الأطفال لكن ما كان يمكن أن ينتهي بكلمات، تصاعد بشكل مفاجئ، بعدما استخدم الطرف الآخر أسلحة نارية في الاعتداء.



رصاصة طائشة تصيب عابر سبيل بالمرج

لم يتوقف الأمر عند أطراف المشاجرة، إذ أصيب شخص ثالث تصادف مروره بمكان الواقعة، ليجد نفسه ضحية لموقف لم يكن طرفًا فيه.



ضبط المتهمين والأسلحة

تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة، وتمكنت من ضبط المتهمين، وبحوزتهما سلاحان ناريان (طبنجة وفرد خرطوش) المستخدمان في الواقعة.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الاعتداء كما ورد في أقوال المصابين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف كافة تفاصيل الواقعة.

