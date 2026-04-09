بمناسبة مرور خمسة وستين عامًا على الرحلة التي غيرت مسار العلم، أحيت مكتبة الإسكندرية والمركز الثقافي الروسي "البيت الروسي"، اليوم الخميس، ذكرى انطلاق رائد الفضاء يوري جاجارين، أول إنسان يصعد إلى الفضاء الخارجي، عبر سلسلة فعاليات وثقت الإرث العلمي والروابط التاريخية التي جمعت الرائد الراحل بمصر.

إكليل زهور ومعرض للصور

بدأت المراسم بوضع إكليل من الزهور على التمثال النصفي لجاجارين بمركز القبة السماوية العلمي، وهو تقليد مستمر منذ عشرة أعوام.

وافتُتح معرض للصور الفوتوغرافية يرصد لمحات نادرة من حياة جاجارين، إلى جانب توثيق رحلات رواد الفضاء الروس الذين تلوه، مدعومًا بلوحات فنية رسمها أطفال سكندريون تعكس رؤيتهم لمستقبل الاستكشاف الكوني.

جاجارين وقلادة النيل

سلطت الاحتفالية الضوء على الروابط الوثيقة بين جاجارين ومصر، حيث استعرضت هبة الرافعي، القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية بمكتبة الإسكندرية، محطات زيارته للقاهرة عام 1962.

وشملت الزيارة لقاءً بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي قلده "قلادة النيل"، أرفع وسام مصري آنذاك، تقديرًا لإنجازه التاريخي، شملت جولات في عدة مدن ومعالم أثرية، لتظل علامة فارقة في تاريخ العلاقات المصرية الروسية.

108 دقائق أسست لعصر الاتصالات

أوضح أرسيني ماتيوشينكو، مدير المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية، الأهمية التقنية لرحلة 1961، مؤكدًا أن الدقائق الـ108 التي قضاها جاجارين في المدار أسست لتطور هائل في علوم الاتصالات والبحث العلمي العالمي.

وأشاد ماتيوشينكو بالشراكة المستمرة مع مكتبة الإسكندرية، تحت إدارة الدكتور أحمد زايد، في الحفاظ على هذا الزخم المعرفي.

سينما الفضاء وعيون الأطفال

تضمن برنامج الاحتفالية عرض فيلم وثائقي مقدم من وكالة الفضاء الروسية، تناول تاريخ علم الفلك وتطور المسبارات الفضائية وآفاقها المستقبلية.

واختتمت الفعاليات بتوزيع شهادات التقدير على المشاركين في مسابقة الرسم "الفضاء بعيون الأطفال"، ضمن جهود الجانبين لتحفيز النشء على البحث العلمي والقراءة في علوم الفضاء والذكاء الاصطناعي.