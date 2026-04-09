محافظ المنيا يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة المجيد

كتب : جمال محمد

07:38 م 09/04/2026

اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا

بعث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

تهنئة قلبية بالعيد

أعرب المحافظ في برقيته عن خالص تهانيه القلبية وأطيب تمنياته لقداسته ولجميع الإخوة الأقباط، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تعزيز روح المحبة والتلاحم الوطني

أكد محافظ المنيا أن هذه المناسبة تعكس عمق روابط المحبة والتلاحم الوطني بين أبناء الشعب المصري، وتجسد وحدة المصريين على اختلاف طوائفهم ومعتقداتهم.

تهاني مماثلة لقيادات الكنائس وكبار الدولة

كما بعث محافظ المنيا برقيات تهنئة مماثلة إلى غبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بالقاهرة، والقس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة، متمنيًا دوام التقدم والازدهار لمصر الحبيبة.

لماذا تكثف الصين من شراء الذهب؟.. خبراء يوضحون الأسباب
لن يعيشوا مع أسرهم.. ما مصير الصغار المنتظر ولادتهم في واقعة المنوفية؟
بينها الأهلي وسيراميكا.. إعلان عقوبات الجولة الأولى للمرحلة النهائية للدوري
ضربة في قلب السوق السوداء.. سقوط تجار السجائر المهربة في العلمين
باكستان تكذب أمريكا: لبنان جزء من اتفاق وقف النار في إيران

