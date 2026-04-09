قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن قرار وقف إطلاق النار اتخذ بإجماع أركان النظام الإيراني وقبول المرشد الأعلى مجتبي خامنئي.

وأكد الرئيس الإيراني، في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن القرار جاء بعد قبول أمريكا للإطار الذي طرح من قبل إيران لوقف إطلاق النار والتفاوض.

وأوضح بزشكيان، أن إيران لا تحارب شعوب منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن طهران مازالت تطالب بالتعايش والاحترام المتبادل والسلام العادل معها.

ألمانيا تحذر من فشل عملية السلام

وفي سياق منفصل، حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من فشل اتفاق وقف النار بين إيران والولايات المتحدة بسبب الطريقة التي تدير بها إسرائيل الحرب في لبنان.

وقال المستشار الألماني إن القسوة التي تشن بها إسرائيل الحرب على لبنان قد تؤدي إلى فشل عملية السلام برمتها، وهذا ما لا ينبغي السماح بحدوثه.

وطالب المستشار الألماني الحكومة الإسرائيلية بالاشتراك مع رؤساء دول وحكومات آخرين، بوقف هجماتها التي اشتدت حدتها مجدداً.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار في الحرب التي كانت تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، شنت إسرائيل أمس الأربعاء غارات مكثفة استهدفت أماكن عديدة في لبنان.

ووفقاً لبيانات وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت هذه الهجمات عن مقتل 182 شخصاً على الأقل.