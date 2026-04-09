لماذا تكثف الصين من شراء الذهب؟.. خبراء يوضحون الأسباب

يرى خبراء اقتصاديون خلال حديثهم مع "مصراوي"، أن السبب وراء شراء الصين للذهب هو تعزيز احتياطياتها منه، بما يدعم عملتها "اليوان"، ويسهم في زيادة حجم تعاملاتها التجارية عالميًا، كما تتجه الصين أيضًا نحو الاستثمار في تكنولوجيا تصنيع الذهب والمشغولات، في إطار سعيها لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذا المعدن.

كان نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري توقع في وقت سابق وصول سعر الذهب بين 5 و6 آلاف دولار للأونصة وسط تكثيف الصين وروسيا لشراء نصف كميات الذهب المطروحة بالأسواق لتحوط من العقوبات الأمريكية.

أسباب تكالب الصين علي شراء الذهب

توقع أحمد معطي الخبير الاقتصادي، أن السبب الرئيسي وراء إقدام الصين على شراء الذهب هو تعزيز احتياطياتها منه، بما يدعم الثقة في عملتها اليوان وتؤكد أنها عملة مدعومة وليست عملة هشة، الأمر الذي يساهم في زيادة حجم تعاملاتها التجارية عالميًا.

وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في المنافسة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل السياسات التي تتخذها الإدارة الأمريكية من وقت لآخر، والتي تشبه الحرب التجارية بين البلدين، وتسعى الصين من خلال ذلك إلى تنويع أدواتها في السياسة النقدية، والحد من الاعتماد على الدولار، إلى جانب اعتبار الذهب أداة تحوط وملاذًا آمنًا.

الصين تواصل زيادة مشترياتها

وأشار معطي إلى أن الصين تواصل زيادة مشترياتها من الذهب، حيث اشترت خلال الشهر الجاري نحو 5 أطنان، وفي شهر فبراير الماضي نحو طنين، لتسجل بذلك الشهر السابع عشر على التوالي من الشراء، وفقًا لبيانات البنك المركزي الصيني.

ويرجع ذلك إلى إعلان الرئيس الصيني منذ شهرين، رغبته في إدخال اليوان ضمن سلة العملات الدولية، ليصبح عملة تجارية تستخدم على نطاق واسع مثل الدولار واليورو، وهو ما يتطلب تعزيز الثقة فيه من خلال دعمه باحتياطيات من الذهب.

الصين تتجة للاستثمار في تكنولوجيا تصنيع الذهب

وفي سياق متصل، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، في تصريحات سابقة لموقع "مصراوي"، إن الصين تتجه أيضًا نحو الاستثمار في تكنولوجيا تصنيع الذهب والمشغولات من عيار 24، بعد تطوير أساليب حديثة لتقوية المعدن النقي وجعله قابلًا للتشكيل مثل عيارات 18 و21، وهو ما قد يحدث تحولًا في سوق المحلي عالميًا خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن هذا التوجه لا يهدف فقط إلى تخزين الذهب كاحتياطي، بل يسعى أيضًا إلى تحويله إلى مورد صناعي واستثماري يعزز القيمة المضافة داخل الاقتصاد المحلي.