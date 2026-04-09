في لحظات، تحولت شكوى على مواقع التواصل الاجتماعي إلى خيط قاد لكشف لغز حادث مروع، بعدما فرّ المتسبب تاركًا خلفه مصابين وأسئلة بلا إجابة لكن النهاية لم تتأخر كثيرًا.

منشور يوثق حادث أكتوبر

بدأت القصة بمنشور مدعوم بالصور، نشره شخص أعرب خلاله عن تضرره من حادث تصادم تسبب فيه قائد سيارة ملاكي، بعدما اصطدم بسيارة شقيقته وأخرى، ما أسفر عن إصابة مستقليهما، قبل أن يلوذ بالفرار.



تفاصيل حادث أكتوبر

بالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 6 من الشهر الجاري، حين تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا بوقوع حادث تصادم وكشفت التحريات أن سيارة ملاكي اصطدمت بسيارة تقودها شقيقة الشاكي، ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيدها، لتنحرف السيارة وتتجاوز الجزيرة الوسطى، وتصطدم بسيارة أجرة “ميكروباص” في الاتجاه المقابل.



هروب المتسبب في حادث أكتوبر

في خضم الفوضى التي أعقبت الحادث، فرّ قائد السيارة المتسببة، تاركًا خلفه مصابين ومشهدًا معقدًا، ما زاد من صعوبة تحديده في البداية.



التحريات تقود إلى المتهم بحادث أكتوبر

لم تستمر حالة الغموض طويلًا، إذ نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد السيارة المتسببة، والتي تبين أنها سارية التراخيص، كما تم تحديد قائدها، وهو طالب مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

وبضبطه، لم يجد مفرًا من الاعتراف، حيث أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

