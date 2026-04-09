أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة وضعت خطة استكشاف لعام 2026 بالتعاون مع الشركاء، تتضمن حفر 101 بئر استكشافي باستثمارات تصل إلى 1.3 مليار دولار، منها 14 بئرًا في البحر المتوسط.

2 تريليون قدم مكعب غاز ضمن كشف جديد بالبحر المتوسط

قال المهندس كريم بدوي، خلال تصريحات عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن شركة "إيني" وشريكها أعلنا أمس عن اكتشاف جديد في البحر المتوسط، بعد حفر بئر "دنيس غرب 1"، على بعد 70 كيلومترًا من سواحل بورسعيد في منطقة امتياز التمساح.

وأضاف وزير البترول أن أهمية الاكتشاف الجديد تكمن في قربه من التسهيلات القائمة، على بعد 10 كيلومترات فقط، مما يسهل إدخاله في الإنتاج سريعًا، مشيرًا إلى أن حجم الاكتشاف يبلغ نحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز و130 مليون برميل متكثفات.

وأشار إلى أن خطة التعجيل لإدخال الاكتشاف في الإنتاج قد تبدأ بحفر آبار إضافية، ليكون جاهزًا للإنتاج في النصف الثاني من عام 2027، مع دعم الدولة الكامل لتسريع العملية.

وشدد المهندس كريم بدوي على أن هذا الاكتشاف يُضاف إلى اكتشاف آخر لشركة "شل" في فبراير الماضي ببئر "سيريوس 1X"، متوقعًا أن يغطي الإنتاج من الاكتشافين نحو 200 مليون قدم مكعب يوميًا عند ذروة الإنتاج، مما يعزز تأمين الطاقة محليًا ويقلل فاتورة الاستيراد.

اقرأ أيضًا:

