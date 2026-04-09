انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الخميس 9-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4806 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6180 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7210 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8240 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 57680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 82400 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 256264 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 412000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.44% إلى نحو 4787 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.