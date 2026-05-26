تنفذ الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير وتحسين ميدان مسجد صابر بحي شمال مدينة موط، ضمن استعدادات المركز لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالتوازي مع حملات النظافة ورفع كفاءة الأحياء ومحيط المساجد، للحفاظ على المظهر الحضاري بمدينة موط.

تطوير ميدان مسجد صابر

تتواصل أعمال تطوير ميدان مسجد صابر، حيث يجري تركيب البلدورات بالجزيرة الوسطى، في خطوة تستهدف تنظيم المسارات المرورية وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة، ورفع كفاءة أحد المواقع الحيوية داخل مدينة موط.

وأكد جهاد المتولي، رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة شاملة تنفذها الوحدة المحلية، بهدف تحسين البنية التحتية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة مع زيادة الحركة في الشوارع والميادين خلال أيام عيد الأضحى.

توسعة طريق موط – القصر

وفي السياق نفسه، تتواصل أعمال توسعة طريق موط – القصر على الجانبين، باعتباره من الطرق الحيوية التي تشهد حركة مرورية مستمرة للمواطنين والمركبات.

وأوضح رئيس مركز الداخلة أنه جرى تشوين الرمال بالجزيرة الوسطى بطريق موط القصر، استعدادًا للبدء في تركيب الإنترلوك، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية ورفع مستوى الأمان على الطريق.

حملات نظافة في الأحياء

تشهد أحياء شمال مدينة موط حملات نظافة وتجميل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تدفع الوحدة المحلية بفرق العمل والمعدات لرفع المخلفات والقمامة وإزالة الأتربة والتراكمات، مع القضاء على بؤر عشوائية كانت تؤثر على المظهر الحضاري.

كما يشهد حي جنوب مدينة موط أعمال إزالة النباتات العشوائية والحشائش المتراكمة، ضمن جهود المركز لتحسين البيئة المحيطة ورفع كفاءة الشوارع.

وتتواصل حملات النظافة بمدينة موط ومحيط المساجد، ضمن خطة تستهدف تعزيز المظهر الحضاري قبل عيد الأضحى المبارك.