الصحة الإسبانية: إصابة مواطن بفيروس هانتا بعد إجلائه من سفينة "إم في هونديوس"

كتب : وكالات

01:53 ص 26/05/2026

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس هانتا لمواطن إسباني كان قد جرى إجلاؤه من سفينة "إم في هونديوس" التي شهدت تفشيا للفيروس.

أكدت وزارة الصحة الإسبانية في بيان رسمي، أن المواطن المصاب تم نقله إلى وحدة عزل عالية المستوى في مستشفى جوميز أويا المركزي للدفاع في مدريد، إذ سيبقى تحت المراقبة الطبية المتخصصة، مع تطبيق كافة إجراءات السلامة البيولوجية المطلوبة لمثل هذه الحالات.

أوضحت المصادر، أن الإيجابية جاءت من خلال اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) الذي أجري كجزء من الضوابط التشخيصية الدورية للمخالطين الذين يخضعون للمراقبة.

يأتي هذا التأكيد بعد يوم واحد من إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن 12 حالة إصابة مؤكدة على متن السفينة، مع بقاء عدد الوفيات عند 3 أشخاص "زوجين هولنديين وألمانية".

وأكدت وزارة الصحة الإسبانية، أن هذا الاكتشاف لا يغير من مستوى الخطر على عامة السكان، إذ تم رصد الحالة ضمن نظام الحجر الصحي والمراقبة المُنشأ مسبقا.

كانت السفينة التي ترفع العلم الهولندي قد أبحرت من ميناء تينيريفي في جزر الكناري في 11 مايو متجهة إلى هولندا، بعد أن تم إجلاء الركاب الـ 14 الإسبان إلى الجزيرة في 10 مايو.

تجدر الإشارة إلى أن فترة حضانة فيروس هانتا قد تصل إلى 6 أسابيع "42 يوما"، مما يبرر استمرار المراقبة الطبية للمخالطين.

يذكر أن فيروسات هانتا هي عائلة من الفيروسات التي تصيب الثدييات الصغيرة بشكل رئيسي، ويمكن أن تنتقل إلى الإنسان عن طريق استنشاق الغبار الملوث ببول أو فضلات القوارض المصابة.

وفي الحالات الشديدة، قد يؤدي الفيروس إلى الإصابة بالمتلازمة الرئوية الناجمة عن فيروس هانتا (HPS)، والتي قد تسبب فشلا تنفسيا وقلبيا حادا، وفقا لروسيا اليوم.

