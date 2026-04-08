نفذ حي شرق الإسكندرية حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع الجامعة الأهلية، وذلك لتسيير حركة المرور والمارة واستعادة المظهر الحضاري وفرض الانضباط.

توجيهات خلال جولة ميدانية

جاءت الحملة استجابة لتعليمات الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، التي وجهت خلال جولتها الميدانية الأخيرة بالمنطقة بضرورة إزالة كافة التعديات والإشغالات الموجودة بالشارع.

إزالة 42 حالة مخالفة

وأسفرت الحملة عن إزالة 9 أكشاك مخالفة و5 تعريشات خشبية، إلى جانب رفع 28 حالة هالك، بإجمالي 42 حالة مخالفة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتحسين حركة السير.

استمرار الحملات اليومية

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار تنفيذ الحملات اليومية في مختلف الأحياء للتصدي لكافة أشكال الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وإعادة الانضباط للشوارع.