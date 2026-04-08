إعلان

استجابة فورية.. الداخلية تتصدى لحيل تقطيع المسافات واستغلال الركاب ببني سويف

كتب : علاء عمران

12:33 م 08/04/2026 تعديل في 01:20 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل فيديو متداول يوثق امتناع قائدي ميكروباص ببني سويف عن تحميل الركاب. وفي السياق ذاته، تحركت القوات فوريًا وضبطت السيارتين وقائديهما، حيث تبين عدم حمل أحدهما رخصة قيادة. واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة لتقطيع المسافة ورفع قيمة الأجرة، ليتم التحفظ على المركبتين واتخاذ الإجراءات الرادعة ضدهما.

علاوة على ذلك، تفاعلت الأجهزة الأمنية بجدية مع استغاثات المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأكدت التحريات أن المتهمين وهما مقيمان بدائرة مركز شرطة بني سويف استغلا حاجة الأهالي للمواصلات لتعظيم أرباحهما بشكل غير قانوني، مما يعكس يقظة الأمن في ضبط أي قائدي ميكروباص يتلاعبون بتعريفة الركوب أو يستغلون الأزمات.
تحميل الركاب

من جانب آخر، شددت الجهات المختصة على استمرار الحملات المرورية المكثفة لردع المخالفين ومنع ظاهرة الامتناع عن تحميل الركاب بالمواقف العامة. وبناءً على ذلك، تمت إحالة المخالفين إلى النيابة لمباشرة التحقيقات، بما يضمن فرض سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين من أي تجاوزات تمس حياتهم اليومية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قائدي ميكروباص أمن بني سويف وزارة الداخلية

إعلان

إعلان

