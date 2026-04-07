في أعقاب تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم ناشره تقاعس الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية في حادث تصادم مميت بمحافظة المنيا، بدعوى صلة المتهم بأحد رجال الشرطة، تحركت الجهات المختصة لكشف الحقيقة كاملة، وسط حالة من الجدل بين المتابعين.

اتهامات بتقاعس الشرطة

تضمن المنشور المتداول ادعاءات بأن قائد سيارة ملاكي صدم أحد الأشخاص متسببًا في وفاته، وأن الأجهزة الأمنية لم تتخذ الإجراءات اللازمة حياله، بزعم كونه نجل أحد ضباط الشرطة.

وأثارت هذه المزاعم حالة من الاستياء، لما تحمله من تشكيك في نزاهة الإجراءات القانونية، وهو ما استدعى تدخلًا عاجلًا للتحقق من ملابسات الواقعة.

الفحص يكشف حقيقة تقاعس الأمن

بالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى 11 مارس الماضي، حيث تلقى قسم شرطة أول المنيا بلاغًا بوقوع حادث تصادم بأحد الطرق، بين قائد دراجة نارية وقائد سيارة ملاكي.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة النارية، الذي تم نقله إلى المستشفى، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته. وتبين أن الضحية مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنيا.

ضبط المتهم

أوضحت التحريات أن قائد السيارة الملاكي، وهو نجل أحد ضباط الشرطة، تم ضبطه في حينه عقب وقوع الحادث مباشرة، دون أي تأخير أو تقاعس.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله في إطار من الالتزام بالقانون، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات وفق اختصاصها.

لا صحة لادعاءات التقاعس

أكدت نتائج الفحص أن ما تم تداوله بشأن تقاعس الأجهزة الأمنية غير صحيح تمامًا، حيث جرى التعامل مع الواقعة بشكل فوري، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة دون تمييز أو استثناء.

وتأتي هذه النتائج لتفنيد الادعاءات التي تضمنها المنشور، والتي أثارت البلبلة بين المواطنين.

ضبط ناشر المنشور واعترافه

في سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على نشر المنشور، وتبين أنه صديق المتوفى، ومقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته، أقر باختلاقه تلك الادعاءات، موضحًا أنه نشرها بدافع الضغط لتسريع إجراءات محاكمة المتهم في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ناشر المنشور.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين