النيابة العامة تضبط 514 مخالفة لحافلات المدارس

كتب : مصراوي

08:09 م 07/04/2026

النيابة العامة

في تحرك حاسم يعكس أولوية حماية أرواح المواطنين، خاصة الطلاب، وجه النائب العام بضرورة التصدي بكل حزم لمخالفات تجاوز السرعات المقررة قانونًا، باعتبارها من أخطر الممارسات التي تهدد السلامة العامة على الطرق.

وأسفرت جهود الرصد والمتابعة المكثفة عن ضبط 514 مخالفة ارتكبتها حافلات مدارس على مستوى الجمهورية، في مؤشر مقلق على حجم التجاوزات التي قد تعرض حياة الطلاب للخطر يوميًا.

أرقام صادمة تكشف حجم المخالفات

أوضحت نتائج الفحص أن المخالفات تنوعت بين تجاوزات متفاوتة في السرعة، حيث تم رصد 103 مخالفات تجاوزت فيها السرعة الحد الأقصى المقرر للطريق بنسبة تزيد على 25%.

كما تم تسجيل 363 مخالفة تجاوزت السرعة القانونية بنسبة أكثر من 50%، وهو ما يمثل خطرًا جسيمًا على سلامة الركاب ومستخدمي الطريق.

الأخطر من ذلك، رصد 48 مخالفة جسيمة وصلت فيها نسبة تجاوز السرعة إلى أكثر من 100%، في استهتار واضح بالقوانين المرورية، وتهديد مباشر لأرواح الطلاب.

إحالة السائقين للنيابة

على الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق قائدي الحافلات المخالفة، حيث جرى إحالتهم إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بإخضاع السائقين لتحاليل طبية متخصصة، لبيان مدى تعاطيهم المواد المخدرة، في ظل ارتباط بعض الحوادث المرورية بتعاطي مثل هذه المواد.

وتؤكد النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه مثل هذه المخالفات، حفاظًا على الأرواح وصونًا لأمن المجتمع، لا سيما فيما يتعلق بسلامة أبنائنا الطلاب.

العد التنازلي لـ"ساعة الصفر".. هل تشتعل المنطقة أم تهدأ بعد مهلة ترامب؟
حرب إيران.. طهران تتوعد باستهداف منشآت "أرامكو" و"الفجيرة"
رحيل الفنانة التشكيلية زينب السجيني.. ووزيرة الثقافة تنعيها
تصل لـ30 ألف جنيه.. اتحاد الكرة يطرح تذاكر مباريات مصر في المونديال
محمود محيي الدين يكشف تأثيرات حرب إيران.. وموقف الصين (فيديو)

محمود محيي الدين يكشف تأثيرات حرب إيران.. وموقف الصين (فيديو)
