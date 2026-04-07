تأجيل محاكمة محمد رمضان في اتهامه بسب وقذف إعلامي شهير لـ 21 أبريل

كتب : أحمد عادل

02:04 م 07/04/2026

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الفنان محمد رمضان في القضية المقامة ضده بتهمة سب وقذف إعلامي مشهور وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لجلسة 21 أبريل الجاري.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية بالقاهرة قد أحالت رمضان للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الاقتصادية، بعد اتهامه بتعمد إزعاج الإعلامي عبر استخدام وسائل الاتصال بشكل مسيء.

وكشفت التحقيقات أن رمضان أساء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمد توجيه الأفعال المسيئة للإعلامي المقصود، بما يعد مخالفة للقوانين المنظمة للسب والقذف.

