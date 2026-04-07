قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول، إحالة متهمين للجنايات المختصة في واقعة قتل "سيدة زنين" (خالة أحدهما) عن طريق التنكر بالنقاب لسرقة مشغولاتها الذهبية بسبب ضائقة مالية.

النيابة تُحيل واقعة "سيدة زنين" للجنايات

وكشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل صادمة في جريمة شارع "زنين"، حيث قام نجل شقيقتها وابن عمه بالتنكر بالنقاب لتنفيذ جريمتهما، مستهدفين الذهب الذي تملكه الضحية "هناء" الموظفة.

وأقر "حسن" الشهير بـ"إسلام" في التحقيقات أنه خطط للسرقة والقتل، وزار منزل خالته مسبقًا للحصول على مفتاح الشقة بطريقة ماكرة، بادعاء أنه بحاجة له.

لبس نقاب وقتل خالته جريمة شارع زنين

في يوم الجريمة، ارتدى زيًا نسائيًا ونقابًا، واصطحب نجل عمه "عماد" على "توك توك" إلى منزل "هناء". وعند دخول الشقة، ادعى أمام نجلة خالته "إسراء" أنه ساكن جديد، ثم كممها وحبلها مع نجل العم، ووضعها في غرفة لتجنب كشف الخطة.

حين خرجت الضحية "هناء" من الحمام، حاولت الهرب، إلا أن المتهمين انقضوا عليها وخنقوها حتى فارقت الحياة، وسرقا المشغولات الذهبية ولاذا بالفرار دون أن يكتشفهما أحد.

وأكد "إسلام" أنه أبلغ خاله بالحادث بعد التنفيذ، دون التظاهر أمام الأسرة، لضمان عدم كشف أمر الجريمة.