"راح ينقذه لحق به".. قصة شهامة انتهت بغرق صديقين في ترعة بالبحيرة

كتب : أحمد الباهي

03:09 م 07/04/2026

ضحايا الحادث

لقي شابان من قرية جزيرة الحجر التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، مصرعهما غرقًا، أثناء تواجدهما بدائرة مركز بدر بمحافظة البحيرة، في واقعة مأساوية أثارت حالة من الحزن بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة بسقوط الشاب إسلام حامد عبداللطيف خلاف في ترعة مبطنة أثناء غسله يديه، قبل أن يحاول صديقه محمد أحمد مبروك إنقاذه، إلا أنه سقط خلفه في المياه، ليغرق الاثنان.

إصابة شاب ثالث

تعرض شاب ثالث للسقوط أثناء محاولته المساعدة، ما أسفر عن إصابته بكسر في الحوض، ونُقل إلى مستشفى مركز بدر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ولا يزال تحت الملاحظة.

نقل الضحايا ودفن الجثمانين

نُقل الشابان إلى مستشفى مركز بدر، حيث أُودعا تحت تصرف الجهات المختصة، وجرى تشييع جثمان إسلام يوم الأحد، بينما شُيع جثمان محمد يوم الاثنين وسط حالة من الحزن الشديد.

حالة حزن بالقرية

تعيش قرية جزيرة الحجر حالة من الحزن، حيث يتلقى الأهالي العزاء اليوم الثلاثاء في الشابين، وسط دعوات بالرحمة لهما والشفاء العاجل للمصاب.

غرق المنوفية جزيرة الحجر مركز الشهداء مستشفى مركز بدر حادث ترعة

