رقص عاري على الميكروباص.. ضبط سائقين عرضا حياة المواطنين للخطر بالجيزة

كتب : علاء عمران

01:57 م 07/04/2026 تعديل في 01:57 م

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائدي سيارتين "ميكروباص" بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية، حيث اعتلى أحدهما إحدى السيارتين وبدأ بالرقص عارياً، معرضاً حياته وحياة المواطنين للخطر، وذلك أثناء سيرهما بالطريق الدائري الأوسطى في نطاق محافظة الجيزة.

احتفال زفاف يهدد حياة المواطنين.. الداخلية تضبط قائدي الميكروباص

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارتين وقائديهما، وكلاهما عاطلان ولا يحملان رخص قيادة. وعند مواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدين أن ذلك تم احتفالاً بزفاف أحد أصدقائهما.

تم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديهما.

