انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 2.04% عند مستوى 46681 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.74%، وانخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.68%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 218 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 245.8 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 27.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.79% عند مستوى 47651 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ماكرو كابيتال بنسبة 6.72%، ليغلق على سعر 1.11 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.19 جنيه.

وتراجع سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 6.53%، ليغلق على سعر16.17 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 17.30 جنيه.

وهبط سهم بنك التعمير والاسكان بنسبة 6.41%، ليغلق على سعر 136.27 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 145.6 جنيه.

وانخفض سهم اكتوبر فارما بنسبة 6.32%، ليغلق على سعر 274.94 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 293.49 جنيه.

وتراجع سهم بنك البركة مصر بنسبة 5.26%، ليغلق على سعر 20.35 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 21.48 جنيه.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم القاهرة للخدمات التعليمية بنسبة 14.10%، ليغلق على سعر 63.05 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 55.26 جنيه.

وصعد سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 8.41%، ليغلق على سعر176.24 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 162.57 جنيه.

وارتفع سهم الاستثمار العقاري العربي – اليكو بنسبة 7.14%، ليغلق على سعر 3 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 2.8 جنيه.

وزاد سهم EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات بنسبة 6.16%، ليغلق على سعر 3.62 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 3.41 جنيه.

وصعد سهم سماد مصر (ايجيفرت) بنسبة 5.24%، ليغلق على سعر 219 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 208.1 جنيه.