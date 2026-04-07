كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" في محافظة أسوان.

مشاجرة بأسلحة بيضاء في أسوان

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 من الشهر الجاري، ورد لقسم شرطة ثانٍ أسوان بلاغ بحدوث مشاجرة بين طرفين؛ الطرف الأول مكون من 4 أشخاص، والطرف الثاني من 3 أشخاص، وجميعهم يحملون جنسية إحدى الدول ومقيمون بدائرة القسم.

فيديو مشاجرة بأسوان يثير الجدل



وأشار البلاغ إلى أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات مالية، واستخدم خلالها الطرفان أسلحة بيضاء، دون وقوع إصابات بينهم.

تفاصيل شجار أسوان بدون إصابات

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم 4 أسلحة بيضاء استخدمت في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها على النحو المشار إليه بسبب الخلافات المالية بينهم.

واتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فيما تتواصل التحقيقات لاستكمال ملابسات الواقعة.



