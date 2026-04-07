إعلان

حفظ قضية "جوال الأجنّة" بالمنيا لعدم ثبوت الأدلة

كتب : جمال محمد

03:31 م 07/04/2026

المتهمون في واقعة جوال الأجنّة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بعد مرور 50 يوماً تقريبًا على واقعة العثور على جوال به عدداً من البرطمانات التي تحوي أجنة بشرية، ملقاة بجوار صندوق قمامة بحي جنوب مدينة المنيا، أمرت جهات التحقيق بحفظ القضية.

وجاء قرار حفظ القضية لعدم ثبوت الأدلة ضد المتهمين الثلاثة، فضلاً عن وفاة الطبيب الرئيسي صاحب العيادة التي كانت تحوي تلك البرطمانات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى عصر السبت 14 فبراير الماضي، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغًا من أهالي منطقة كدوان بالعثور على جوالين داخل أحد صناديق القمامة، وبداخلهما 4 أجنة بشرية و5 مشيمات، وذلك أثناء قيام عامل خردة بنبش القمامة.

وانتقلت قوات الشرطة إلى الموقع، وتم التحفظ على الجوالين ومحتوياتهما، ونقل الأجنّة إلى المستشفى لإخضاعها للفحص الطبي، بهدف تحديد طبيعتها وما إذا كانت تعود لسيدة واحدة أم لعدة سيدات، في خطوة أساسية لكشف ملابسات الواقعة.

وفي بيان رسمي، كشفت وزارة الداخلية أن التحريات قادت إلى تحديد هوية عامل مقيم بذات الناحية، أقرّ بأنه تسلّم الجوالين من رئيسه في العمل، الذي كلفه بدفنهما بناءً على طلب أرملة استشاري أمراض نساء وتوليد متوفى.

غير أن العامل لم يلتزم بالدفن، وقام بإلقائهما في مقلب القمامة، وتم العثور عليهما.

وخلال التحقيقات، أقرت أرملة الطبيب – وهي موظفة بالمعاش – بأنها عثرت على الأجنّة داخل عيادة زوجها عقب وفاته في 23 يناير الماضي، أثناء إخلاء العيادة لانتهاء عقد الإيجار، وأوضحت أن زوجها كان يحتفظ بتلك الأجنّة لاستخدامها في أغراض بحثية، لكونها – بحسب قولها – حالات مشوّهة.

وأضافت السيدة أنها لم تعلم بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها للتصرف فيها، فتواصلت مع أحد معارفها لمساعدتها في دفنها بشكل لائق، إلا أن الأمر انتهى بإلقائها في القمامة دون علمها.

وعاينت لجنة من النيابة مقر العيادة للتأكد من صحة أقوال الأرملة، كما واصلت فرق البحث الجنائي سماع أقوال عدد من الأهالي وفحص كاميرات المراقبة بمحيط موقع العثور.

وأثارت الواقعة حالة من الاستياء والخوف بين المواطنين، خاصة مع تداول أنباء غير مؤكدة في الساعات الأولى قبل كشف ملابساتها رسميًا.

اقرأ أيضاً:

أجنة في جوال.. أمن المنيا يستجوب الأهالي ويفرغ الكاميرات لكشف ملابسات الواقعة

حادث غامض بالمنيا.. العثور على 5 أجنّة أطفال ملقاة بمصرف قمامة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أ×بار المنيا محافظ المنيا جوال الأجنة نيابة المنيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تصل لـ30 ألف جنيه.. اتحاد الكرة يطرح تذاكر مباريات مصر في المونديال
رياضة عربية وعالمية

تصل لـ30 ألف جنيه.. اتحاد الكرة يطرح تذاكر مباريات مصر في المونديال
رحيل الفنانة التشكيلية زينب السجيني.. ووزيرة الثقافة تنعيها
أخبار مصر

رحيل الفنانة التشكيلية زينب السجيني.. ووزيرة الثقافة تنعيها
حرب إيران.. ترامب يعلن إمكانية تراجعه عن هجوم الليلة في هذه الحالة
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. ترامب يعلن إمكانية تراجعه عن هجوم الليلة في هذه الحالة
المؤبد والمشدد لـ محمود عزت و72 آخرين لاتهامهم بـ "التخابر"
حوادث وقضايا

المؤبد والمشدد لـ محمود عزت و72 آخرين لاتهامهم بـ "التخابر"
"ثلاثي هجومي".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيراميكا بالدوري المصري
رياضة محلية

"ثلاثي هجومي".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيراميكا بالدوري المصري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

محمود محيي الدين يكشف تأثيرات حرب إيران.. وموقف الصين (فيديو)
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة
معضلة الهيليوم.. كيف تهدد حرب إيران العالم بسكتة تكنولوجية؟