"الأرض انشقت تحت قدميها".. سقف الطابق الثالث ينهار بسيدة من الرابع في سويس

كتب : حسام الدين أحمد

03:28 م 07/04/2026
أصيبت سيدة في السويس، سقطت من علو إثر انهيار سقف شقة بالطابق الثالث في العقار، ونقل رجال الإسعاف السيدة المصابة إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

كانت غرفة عمليات حي الأربعين في السويس، تلقت بلاغا من المواطنين بسوق شميس يفيد انهيار سقف منزل وسقوط سيدة من الدور الرابع داخل المنور الخاص بالمنزل.

وتوجه العميد محمد خيري رئيس حي الأربعين يرافقه إسلام عميرة نائب رئيس الحي والجهاز التنفيذي للحي، إلى موقع البلاغ بشارع شميس التجاري، وأفاد الفحص والمعاينة بأن شقة السيدة المصابة بالطابق الرابع، وأن سقف الشقة بالطابق الثالث والذي يمثل أرضية شقة المصابة انهار، ما تسبب في سقوط السيدة في منور المنزل.

وقدم رجال الإسعاف التأمين الطبي للمصابة قبل نقلها للمجمع الطبي، حيث أصيبت بكسور وكدمات وسحجات في أماكن مختلفة، ووجه العميد محمد خيري بتشكيل لجنة فنية من الإدارة الهندسية لمعاينة وفحص العقار والتأكد مما إذا كان يمثل خطورة على السكان من عدمه، مع وضع أولوية سلامة المواطنين اتخاذ إجراءات فورية الاحتواء للسيطرة على الوضع.

انهيار منزل انهيار سقف شقة إصابة سيدة السويس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حرب إيران.. ترامب يعلن إمكانية تراجعه عن هجوم الليلة في هذه الحالة
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. ترامب يعلن إمكانية تراجعه عن هجوم الليلة في هذه الحالة
رحيل الفنانة التشكيلية زينب السجيني.. ووزيرة الثقافة تنعيها
أخبار مصر

رحيل الفنانة التشكيلية زينب السجيني.. ووزيرة الثقافة تنعيها
بعد ضجة محمد الخشن.. المركزي يشدد ضوابط منح القروض وتجديد التسهيلات بالبنوك
أخبار البنوك

بعد ضجة محمد الخشن.. المركزي يشدد ضوابط منح القروض وتجديد التسهيلات بالبنوك
"ثلاثي هجومي".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيراميكا بالدوري المصري
رياضة محلية

"ثلاثي هجومي".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيراميكا بالدوري المصري
محمود محيي الدين يكشف تأثيرات حرب إيران.. وموقف الصين (فيديو)
أخبار مصر

محمود محيي الدين يكشف تأثيرات حرب إيران.. وموقف الصين (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

محمود محيي الدين يكشف تأثيرات حرب إيران.. وموقف الصين (فيديو)
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة
معضلة الهيليوم.. كيف تهدد حرب إيران العالم بسكتة تكنولوجية؟