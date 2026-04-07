أصيبت سيدة في السويس، سقطت من علو إثر انهيار سقف شقة بالطابق الثالث في العقار، ونقل رجال الإسعاف السيدة المصابة إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

كانت غرفة عمليات حي الأربعين في السويس، تلقت بلاغا من المواطنين بسوق شميس يفيد انهيار سقف منزل وسقوط سيدة من الدور الرابع داخل المنور الخاص بالمنزل.

وتوجه العميد محمد خيري رئيس حي الأربعين يرافقه إسلام عميرة نائب رئيس الحي والجهاز التنفيذي للحي، إلى موقع البلاغ بشارع شميس التجاري، وأفاد الفحص والمعاينة بأن شقة السيدة المصابة بالطابق الرابع، وأن سقف الشقة بالطابق الثالث والذي يمثل أرضية شقة المصابة انهار، ما تسبب في سقوط السيدة في منور المنزل.

وقدم رجال الإسعاف التأمين الطبي للمصابة قبل نقلها للمجمع الطبي، حيث أصيبت بكسور وكدمات وسحجات في أماكن مختلفة، ووجه العميد محمد خيري بتشكيل لجنة فنية من الإدارة الهندسية لمعاينة وفحص العقار والتأكد مما إذا كان يمثل خطورة على السكان من عدمه، مع وضع أولوية سلامة المواطنين اتخاذ إجراءات فورية الاحتواء للسيطرة على الوضع.