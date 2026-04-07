تجاهلها خطر.. إشارات مبكرة تدل على ضعف الكبد

كتب- أحمد الضبع:

02:00 م 07/04/2026

الكبد من أهم أعضاء الجسم الحيوية المسؤولة عن تنقية الدم وتنظيم عمليات الأيض والتخلص من السموم، إلا أن تراجع كفاءته قد يحدث تدريجيا دون أعراض واضحة في المراحل الأولى، ما يجعل الانتباه للإشارات المبكرة أمرا بالغ الأهمية.

وبحسب موقع "مايو كلينيك"، فإنه غالبا ما تظهر علامات بسيطة على الجسم قد لا يربطها البعض بوظائف الكبد، رغم أنها قد تكون مؤشرا على وجود خلل يحتاج إلى تقييم طبي سريع.

كما قد يلاحظ بعض الأشخاص تغيرا في مستويات الطاقة أو اضطرابات هضمية متكررة، إلى جانب علامات جلدية طفيفة تظهر دون سبب واضح.

ما أبرز علامات ضعف الكبد المبكرة؟

ووفقا لموقع "هيلث لين"، فإن ضعف وظائف الكبد قد يبدأ بأعراض غير محددة، ما يؤدي إلى تأخر التشخيص في كثير من الحالات.

ومن أعراض ضعف وظائف الكبد الشعور بالإرهاق المستمر دون مجهود، وفقدان الشهية أو الغثيان المتكرر، بالإضافة إلى انتفاخ البطن أو اضطرابات الهضم.

وقد تظهر على بعض الحالات علامات جلدية مثل الحكة أو اصفرار بسيط في الجلد وبياض العين، وهي مؤشرات تستدعي الانتباه الفوري.

هذه الأعراض قد تتدرج في الشدة، لكن تجاهلها قد يؤدي إلى تطور الحالة إلى التهابات أو تليف في الكبد مع الوقت.

متى جيب إجراء فحوصات وظائف الكبد؟

كما أن استمرار الأعراض لفترة أو تزايدها يستوجب إجراء فحوصات وظائف الكبد، مثل إنزيمات الكبد وتحليل البيليروبين، لتحديد سبب الخلل بدقة.

وينصح الأطباء بضرورة اتباع نمط حياة صحي يشمل تقليل الدهون والمأكولات المصنعة، والإكثار من شرب المياه، وتجنب الإفراط في الأدوية دون إشراف طبي، مع أهمية الفحص الدوري خاصة لمرضى السكري والسمنة.

