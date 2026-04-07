أب يعذب طفله ويسجّل الواقعة في فيديو لإجبار والدته على العودة للمنزل بسوهاج

كتب : علاء عمران

01:15 م 07/04/2026 تعديل في 01:48 م

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شخصًا يجرد طفله البالغ من العمر 3 سنوات من ملابسه، ويربط قدميه باستخدام حبل على أحد الأبواب، ويهدده بسلاح أبيض "سكين".

وأوضحت الوزارة في بيانها، اليوم الثلاثاء، أن الفحص الأمني أتاح تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج، وبحوزته السلاح المستخدم. وأقر الأب أثناء مواجهته بأن الواقعة جاءت نتيجة خلافات زوجية مع زوجته، التي تركت منزل الزوجية، فقام بتصوير الفيديو وإرساله لها عبر تطبيق على الهاتف للضغط عليها لإعادتها للمنزل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الطفل لجدته لأبيه، وأُخذ التعهد عليها بحسن رعايته وضمان سلامته.

