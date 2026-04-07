كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شخصًا يجرد طفله البالغ من العمر 3 سنوات من ملابسه، ويربط قدميه باستخدام حبل على أحد الأبواب، ويهدده بسلاح أبيض "سكين".

ضبط الأب بعد تداول فيديو تعذيب طفله على السوشيال

وأوضحت الوزارة في بيانها، اليوم الثلاثاء، أن الفحص الأمني أتاح تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج، وبحوزته السلاح المستخدم. وأقر الأب أثناء مواجهته بأن الواقعة جاءت نتيجة خلافات زوجية مع زوجته، التي تركت منزل الزوجية، فقام بتصوير الفيديو وإرساله لها عبر تطبيق على الهاتف للضغط عليها لإعادتها للمنزل.

الطفل نجله الأب.. السن 3 سنوات والرعب في دقائق

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الطفل لجدته لأبيه، وأُخذ التعهد عليها بحسن رعايته وضمان سلامته.

