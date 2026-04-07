إعلان

ترامب: حضارة كاملة قد تختفي الليلة مع احتمال تغيير نظام إيران

كتب : وكالات

02:18 م 07/04/2026 تعديل في 02:20 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العالم قد يشهد لحظة مفصلية، محذراً من أن "حضارة كاملة قد تختفي الليلة ولن تعود مجدداً"، معبراً عن عدم رغبته في حدوث ذلك، لكنه أشار إلى أنه قد يكون أمراً مرجحاً.

وأضاف أن ما وصفه بـ"التغيير الكامل والشامل للنظام" قد يفتح المجال أمام ظهور قيادات مختلفة أكثر حكمة وأقل تطرفاً، معتبراً أن ذلك قد يقود إلى نتائج وصفها بـ"الاستثنائية" في المستقبل.

وأشار ترامب إلى أن الساعات المقبلة قد تمثل واحدة من أهم اللحظات في التاريخ الطويل والمعقد للعالم، مؤكداً أن فترة امتدت لـ47 عاماً من "الابتزاز والفساد وسفك الدماء" قد تصل إلى نهايتها.

واختتم تصريحاته بتوجيه رسالة إلى الشعب الإيراني، متمنياً له الخير، في ظل تصاعد التوترات والتطورات المتسارعة في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب إيران حرب إيران الحرب على إيران

إعلان

إعلان

