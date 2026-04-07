ترامب: حضارة كاملة قد تختفي الليلة مع احتمال تغيير نظام إيران



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العالم قد يشهد لحظة مفصلية، محذراً من أن "حضارة كاملة قد تختفي الليلة ولن تعود مجدداً"، معبراً عن عدم رغبته في حدوث ذلك، لكنه أشار إلى أنه قد يكون أمراً مرجحاً.

وأضاف أن ما وصفه بـ"التغيير الكامل والشامل للنظام" قد يفتح المجال أمام ظهور قيادات مختلفة أكثر حكمة وأقل تطرفاً، معتبراً أن ذلك قد يقود إلى نتائج وصفها بـ"الاستثنائية" في المستقبل.

وأشار ترامب إلى أن الساعات المقبلة قد تمثل واحدة من أهم اللحظات في التاريخ الطويل والمعقد للعالم، مؤكداً أن فترة امتدت لـ47 عاماً من "الابتزاز والفساد وسفك الدماء" قد تصل إلى نهايتها.

واختتم تصريحاته بتوجيه رسالة إلى الشعب الإيراني، متمنياً له الخير، في ظل تصاعد التوترات والتطورات المتسارعة في المنطقة.