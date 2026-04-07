افتتح الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، فعاليات الملتقى التوظيفي الأول، تحت إشراف الدكتورة حنان سليمان نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، وذلك بمشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات المصرفية والصناعية، بالتزامن مع تخريج الدفعات الأولى من بعض البرامج الدراسية.

حضور رسمي واسع ودعم حكومي

شهد الملتقى حضور اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، والمهندس شريف حبيب المحافظ الأسبق، إلى جانب عدد من قيادات الجامعة وأعضاء مجلس الأمناء، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وممثلي كبرى المؤسسات الصناعية والطبية.

ربط التعليم بسوق العمل

وأكد الدكتور طارق علي أن الجامعة تمثل نموذجًا متطورًا للتعليم العالي في مصر، وتسعى إلى تحقيق الربط الفعلي بين العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تضع بناء الإنسان في مقدمة أولويات الدولة.

وأوضح أن الجامعة تقدم برامج تعليمية حديثة ذات طابع تطبيقي، تتيح للطلاب فرصًا متميزة للتأهيل والتوظيف داخل سوق العمل المحلي والدولي.

تطوير البنية التحتية والبرامج التعليمية

وأشار رئيس الجامعة إلى التوسع الكبير في البنية التحتية، حيث تم تجهيز أكثر من 40 قاعة دراسية حديثة، ومعامل متطورة في مجالات الحاسب الآلي والعلوم الطبية والعلاج الطبيعي، إلى جانب إدخال تقنيات حديثة مثل التشريح الافتراضي.

كما لفت إلى تنفيذ مشروعات تعليمية وبحثية تتجاوز قيمتها 150 مليون جنيه، فضلًا عن إطلاق برامج نوعية مثل الصيدلة الإكلينيكية، وانضمام كلية الطب البشري إلى الدليل العالمي لكليات الطب.

فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 30 جهة

من جانبها، أوضحت الدكتورة حنان سليمان أن الملتقى يضم أكثر من 30 جهة ما بين بنوك وشركات ومصانع ومستشفيات، ويستهدف توفير فرص تدريب صيفي وتوظيف مباشر للطلاب والخريجين.

وأضافت أن الجامعة تركز على تأهيل الطلاب مبكرًا من خلال برامج تدريبية عملية تبدأ من السنوات الدراسية الأولى، بهدف تنمية المهارات واكتساب الخبرات قبل التخرج.

دعم القطاع الصناعي وتدريب الشباب

وفي السياق ذاته، أكد المهندس عمرو رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان للأسمنت، أهمية دعم الشباب من خلال التدريب والتوظيف، مشيدًا بمشروعات ابتكارية قدمها طلاب الجامعة في مجالات السلامة المهنية.

كما أشار المهندس شريف حبيب إلى أن شباب بني سويف يمتلكون قدرات وأفكارًا مبتكرة، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من صقل المهارات وتوفير التدريب المناسب.

تفقد معرض الشركات المشاركة

واختتمت فعاليات اليوم بتفقد الحضور للمعرض المصاحب، حيث استمعوا إلى شرح من ممثلي الشركات حول آليات التوظيف والمهارات المطلوبة، في خطوة تعزز من فرص التواصل المباشر بين الطلاب وسوق العمل.