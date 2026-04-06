النيابة العامة تُطلق المرحلة الأولى للمكاتب المميزة لخدماتها

تنفيذًا لتوجيهات المستشار النائب العام، وفي إطار التحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة، أعلنت النيابة العامة بدء تشغيل المرحلة الأولى من المكاتب المميزة لتقديم خدماتها للمواطنين والمحامين خارج مقار النيابات خلال الفترة المسائية من الرابعة إلى التاسعة مساء، بالتعاون مع شركة Orange Egypt.

النيابة تطلق مكاتب مميزة لتقديم خدماتها خارج مقارها



وتُقدَّم الخدمات من خلال الفروع التالية:



محافظة القاهرة:

• مدينتي – أوبن إير مول



• المعادي – شارع اللاسلكي







محافظة الجيزة:

• المهندسين – بجوار نادي الزمالك







محافظة الإسكندرية:

• سان ستيفانو مول – الرمل



• الإبراهيمية – طريق الحرية





الخدمات المقدمة من مكاتب النيابة لتقديم خدماتها خارج مقارها

وتشمل الخدمات:

• قيد دعاوى الأسرة وإعلامات الوراثة

• استخراج الصور والشهادات من قضايا الأسرة

• استخراج وثائق الحالة الشخصية والتصديق عليها

وتؤكد النيابة العامة أن المشروع يمثل خطوة متقدمة نحو تخفيف التكدس، وتسريع الإجراءات، وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

اقرأ أيضا:

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)



علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق