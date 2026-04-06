النيابة العامة تُطلق المرحلة الأولى للمكاتب المميزة لخدماتها

كتب : أحمد أبو النجا

04:51 م 06/04/2026 تعديل في 04:51 م

تنفيذًا لتوجيهات المستشار النائب العام، وفي إطار التحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة، أعلنت النيابة العامة بدء تشغيل المرحلة الأولى من المكاتب المميزة لتقديم خدماتها للمواطنين والمحامين خارج مقار النيابات خلال الفترة المسائية من الرابعة إلى التاسعة مساء، بالتعاون مع شركة Orange Egypt.

وتُقدَّم الخدمات من خلال الفروع التالية:


محافظة القاهرة:

• مدينتي – أوبن إير مول اضغط هنا

• المعادي – شارع اللاسلكي اضغط هنا


محافظة الجيزة:

• المهندسين – بجوار نادي الزمالك اضغط هنا


محافظة الإسكندرية:

• سان ستيفانو مول – الرمل اضغط هنا

• الإبراهيمية – طريق الحرية اضغط هنا

الخدمات المقدمة من مكاتب النيابة لتقديم خدماتها خارج مقارها

وتشمل الخدمات:
• قيد دعاوى الأسرة وإعلامات الوراثة
• استخراج الصور والشهادات من قضايا الأسرة
• استخراج وثائق الحالة الشخصية والتصديق عليها

وتؤكد النيابة العامة أن المشروع يمثل خطوة متقدمة نحو تخفيف التكدس، وتسريع الإجراءات، وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

