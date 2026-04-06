الداخلية تنظم الملتقى الثاني لطلبة الجامعات بأكاديمية

من السوشيال إلى الداخلية.. قصة "طفل الميكروباص" التي أثارت الجدل

نظمت وزارة الداخلية الملتقى الثاني لعدد من طلبة الجامعات على مدار أسبوع داخل أكاديمية الشرطة، وهو برنامج التعايش الثاني من نوعه لهؤلاء الطلبة. بدأت الفعاليات بإجراء الكشف الطبي عليهم للتأكد من لياقتهم الصحية للمشاركة في أنشطة البرنامج. تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية

الملتقى الثاني لطلبة الجامعات بأكاديمية الشرطة

وشملت الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والتدريبية، بما في ذلك تدريبات اللياقة البدنية والدفاع عن النفس، لتعزيز روح العمل الجماعي وتنمية القدرات البدنية وزيادة الثقة بالنفس.

كما شارك الطلبة في تدريبات المداهمات الأمنية ومشاهدة مسارح المحاكاة لتدريبهم على مختلف سيناريوهات الجريمة، بالإضافة إلى التدريب على ركوب الخيل.

أنشطة رياضية وثقافية وتدريبات أمنية للطلبة

وتضمنت الفعاليات محاضرات وأنشطة ثقافية وتوعوية حول المشروعات القومية، واستراتيجية وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المواطنين، ومكافحة الشائعات، والوقاية من المخدرات.

زيارات ميدانية لمكافحة المخدرات ومراكز الإصلاح والتأهيل

كما قام الطلبة بزيارات تعليمية للمركز المصري للتدريب على مكافحة المخدرات للتعرف على دور المركز في دعم القدرات الأمنية، وزيارة مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان للاطلاع على منظومة الإصلاح والتأهيل وفق معايير حقوق الإنسان، بما يتيح للنزلاء البدء بحياة جديدة بعد تأهيلهم.

طلبة الجامعات يشاركون كلية الشرطة في التدريب على المداهمات

واختتم أسبوع التعايش بتكريم المتميزين من طلبة الجامعات، بعد عروض فنية احترافية للنزلاء تعكس نجاح المنظومة العقابية في تطوير مهاراتهم الفنية والاجتماعية.

