تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط قائد سيارة ملاكي بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر اعتدائه على أحد الأشخاص وتسببه في تلف سيارته، وذلك إثر خلاف على أولوية المرور.

وبالفحص تبين أن المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية ويعمل مقاولًا، وأقر بارتكابه الواقعة نتيجة مشادة كلامية مع المتضرر أثناء سيرهما على الطريق.

فيديو على السوشيال يرصد الواقعة ويثير الجدل

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة لاستكمال التحقيق.

