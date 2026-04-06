وجهت وزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية ضد البؤر الإجرامية التي تتعامل في المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الجريمة وحماية المجتمع.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قيام عدد من التشكيلات الإجرامية التي تضم عناصر شديدة الخطورة بنشاط إجرامي واسع في عدة محافظات، متخصصة في جلب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة تمهيدًا لترويجها.

حملات أمنية موسعة بأسيوط والأقصر

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة في نطاق محافظتي أسيوط والأقصر، تبين أنهم محكوم عليهم بالسجن والمؤبد في قضايا قتل عمد، وشروع في قتل، واتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة، وسرقة بالإكراه.

الداخلية تضرب بؤر المخدرات والأسلحة النارية

كما أسفرت الحملات عن ضبط باقي عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم حوالي 600 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة، شملت الحشيش والإستروكس والشابو والهيدرو، إلى جانب أكثر من 2.5 مليون قرص مخدر ومنشط، فضلاً عن ضبط 106 قطع سلاح ناري تنوعت بين 37 بندقية آلية، و48 بندقية خرطوش، و19 فرد خرطوش، و2 طبنجة.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 138 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

