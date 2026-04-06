مقتل 3 عناصر إجرامية وضبط 600 كيلو مخدرات و106 قطع سلاح بأسيوط والأقصر

كتب : علاء عمران

11:24 ص 06/04/2026 تعديل في 11:50 ص
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مقتل 3 عناصر إجرامية وضبط 600 كيلو مخدرات
    القبض على تجار مخدرات وضبط أسلحة نارية
    مقتل 3 عناصر إجرامية وضبط 600 كيلو مخدرات
    الداخلية تضرب بؤر المخدرات والأسلحة النارية
    مقتل 3 عناصر إجرامية وضبط 600 كيلو مخدرات
    الداخلية تضرب بؤر المخدرات والأسلحة النارية

وجهت وزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية ضد البؤر الإجرامية التي تتعامل في المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الجريمة وحماية المجتمع.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قيام عدد من التشكيلات الإجرامية التي تضم عناصر شديدة الخطورة بنشاط إجرامي واسع في عدة محافظات، متخصصة في جلب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة تمهيدًا لترويجها.

حملات أمنية موسعة بأسيوط والأقصر

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة في نطاق محافظتي أسيوط والأقصر، تبين أنهم محكوم عليهم بالسجن والمؤبد في قضايا قتل عمد، وشروع في قتل، واتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة، وسرقة بالإكراه.

الداخلية تضرب بؤر المخدرات والأسلحة النارية

كما أسفرت الحملات عن ضبط باقي عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم حوالي 600 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة، شملت الحشيش والإستروكس والشابو والهيدرو، إلى جانب أكثر من 2.5 مليون قرص مخدر ومنشط، فضلاً عن ضبط 106 قطع سلاح ناري تنوعت بين 37 بندقية آلية، و48 بندقية خرطوش، و19 فرد خرطوش، و2 طبنجة.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 138 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

اقرأ أيضا:

وزارة الداخلية تنجح في إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات في غزة

الداخلية تكشف رحلة "علي ونيس" من طالب جامعي لقيادي في جناح إرهابي مسلح

متضيعش نفسك.. كفاية دم".. رسائل علي عبد الونيس لابنه وزوجته وقيادات تنظيم "حسم"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

احذر تناوله.. نوع أسماك سام وقد يؤدي إلى الوفاة
نصائح طبية

احذر تناوله.. نوع أسماك سام وقد يؤدي إلى الوفاة
قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
زووم

قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار سيارات إم جي الجديدة في مصر
أخبار السيارات

"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار سيارات إم جي الجديدة في مصر
5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
نصائح طبية

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
تجهيز 20 شركة.. هل يستوعب سوق المال الطروحات الحكومية المرتقبة وسط تصاعد
اقتصاد

تجهيز 20 شركة.. هل يستوعب سوق المال الطروحات الحكومية المرتقبة وسط تصاعد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق