أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البهواشي أن العمليات العسكرية في الخليج العربي أحدثت فجوة تقدر بـ 20% من الإمداد اليومي للنفط الخام، وما يقارب 30% من الإمدادات اليومية للغاز الطبيعي.

وقال البهواشي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن اجتماع "أوبك بلس" المنعقد بين ثمان دول لن يسد الفجوة التي خلفتها هذه العمليات، والتي تقدر بما يقرب من 20 مليون برميل يوميا.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الأزمة قد تمتد لأكثر من شهور، وقد تتجاوز السنة أو تصل إلى سنوات، خاصة مع استمرار حدة الصراع واتساع رقعته وتنوع الأسلحة المستخدمة في المنطقة.

وأشار إلى أن ألمانيا أعلنت للمرة الثالثة على التوالي زيادة أسعار المحروقات بقيمة 2.39 يورو للتر الواحد، كما شهدت تركيا زيادة بنسبة 25% على المحروقات والغاز الطبيعي والنفط.

وشدد على أن أسعار الطاقة هي البند الأساسي في معادلة التكلفة والمحرك الرئيسي لمؤشر التضخم، حيث تتأثر بها كافة مدخلات الإنتاج ومعدلات التكلفة، واصفة إياها بالحجر الأول في لعبة الدومينو.