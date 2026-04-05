تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، مستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي بحي وسط، ومستشفى طلبة سبورتنج بحي شرق، ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

مستشفى جمال عبد الناصر.. خدمات طبية لنحو مليون مريض

استهل المحافظ جولته بتفقد مستشفى جمال عبد الناصر، التي تخدم ما يقرب من مليون مريض من الإسكندرية والمحافظات المجاورة، وتضم 550 سريرًا موزعة على الأقسام الطبية المختلفة.

وشملت الجولة مبنى العلاج الكيميائي، ووحدة عناية القلب المفتوح، بالإضافة إلى العنايات العامة وقسم الطوارئ الذي يستقبل يوميًا ما بين 300 و400 مريض.

وأشاد المحافظ بالدور الطبي للمستشفى، حيث تُجرى نحو 2200 عملية جراحية شهريًا، إضافة إلى تنفيذ 1960 جلسة غسيل كلوي، مؤكدًا على كفاءة الأجهزة الطبية ومستوى الرعاية المقدمة للمرضى.

مستشفى طلبة سبورتنج.. رعاية طبية لأكثر من 2.5 مليون مواطن

كما شملت الجولة مستشفى طلبة سبورتنج بحي شرق، التي تقدم خدماتها لنحو 2.5 مليون مريض من الطلاب والمواليد بمحافظة الإسكندرية وأربع محافظات مجاورة، وتضم 342 سريرًا، ويُجرى بها متوسط 1450 عملية جراحية شهريًا.

وتفقد المحافظ وحدة عناية القلب المفتوح، ومركز الهيموفيليا الذي تم إنشاؤه حديثًا ويستقبل نحو 20 مريضًا يوميًا، إلى جانب مركز غسيل الكلى الذي يضم 30 ماكينة لخدمة المرضى.

توجيهات برفع كفاءة الخدمات الصحية

أكد أيمن عطية أن المستشفيين يمثلان نموذجًا مهمًا لمنشآت التأمين الصحي التي تقدم خدمات علاجية متخصصة لقطاع واسع من المواطنين، مشددًا على ضرورة تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات الطبية لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة وتخفيف العبء عن المرضى.

الاستماع لشكاوى المواطنين ومتابعة سير العمل

حرص المحافظ على الاستماع لشكاوى ومطالب عدد من المترددين على المستشفيين، مؤكدًا أن الهدف هو تقديم خدمة طبية عادلة ومرضية.

ووجه رؤساء أحياء وسط وشرق بتيسير الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحالة الإنشائية للمباني وتسهيل توسعة الخدمات الطبية.

حضور قيادات التأمين الصحي

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي، والدكتورة أميرة يسن نائب المحافظ، والدكتور سيد جلال رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية، والدكتور محمود مجاهد مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة شاهيناز مصطفى مدير هيئة التأمين الصحي بالإسكندرية، إلى جانب رؤساء أحياء وسط وشرق.