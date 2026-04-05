بعد الجدل على السوشيال.. الداخلية توضح سبب نفوق دابة بالسويس

كتب : علاء عمران

03:48 م 05/04/2026 تعديل في 08:30 م

الداخلية توضح سبب نفوق دابة بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نفوق دابة تجر عربة "كارو" إثر تعرضها لصعق كهربائي من كابل بأحد أعمدة الإنارة في السويس، مع الزعم بسرقة التيار الكهربائي.

منشور على السوشيال يثير الجدل حول سرقة كهرباء.. والحقيقة مختلفة

وبالفحص وأجراء التحريات تحت إشراف اللواء حسام الدح مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس، تبين أنه بتاريخ 2 من الشهر الجاري، وأثناء مرور عاملة خردة، مقيمة بدائرة قسم شرطة فيصل، بعربة كارو تجرها دابة أمام إحدى المدارس تحت الإنشاء، تعرضت الدابة لصعق كهربائي أدى إلى نفوقها.

وأوضحت التحريات أن السبب يعود إلى ماس كهربائي من كابل يغذي غرفة حارس المدرسة، نتيجة سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية، دون وجود أي سرقة للكهرباء كما تم تداوله.


الدابة تعرضت لصعق كهربائي من كابل مغذٍ لغرفة حارس المدرسة

وبسؤال عاملة الخردة ومسؤول عمال المدرسة، أيدا ما أسفرت عنه التحريات من تفاصيل الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية جرى التعامل مع الكابل الكهربائي، كما تم دفن الدابة.

شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات
واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات
إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص

