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شيرين عبدالوهاب تتصدر تريند "جوجل" لهذا السبب

كتب : هاني صابر

12:05 م 06/06/2026

زينة مع ابنة شيرين عبد الوهاب في حفل نخرجها

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تصدر اسم المطربة شيرين عبدالوهاب، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب احتفال ابنتها "مريم" بتخرجها .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ "مريم" ابنة المطربة شيرين عبدالوهاب من حفل تخرجها.

وظهرت مريم بصحبة والدها الموزع الموسيقي محمد مصطفى والفنانة زينة، وسط غياب من والدتها التي لم تظهر معها في الصور المتداولة من حفل التخرج.

أحدث أغاني شيرين عبدالوهاب

يذكر أن، شيرين عبدالوهاب طرحت مؤخرا عدد من الأغاني من بينها "تباعا تباعا" وهى كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر توما.

وأغنية "الحضن شوك" وتعاونت فيها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي توما.

بالإضافة إلى دويتو أغنية "بحرية" الذي تعاونت فيه مع المطرب محمد حماقي، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع حاتم عبد العزيز.

حفل شيرين في الساحل الشمالي

على جانب آخر، تستعد شيرين عبد الوهاب لاحياء أول حفل غنائي لها والمقرر إقامته يوم 7 أغسطس المقبل في الساحل الشمالي، وكشفت الجهة المنظمة لحفل عن أسعار التذاكر لتتكون من ثلاثة فئات هم الفئة الأولى 2500 نجيه، الفئة الثانية 1500 جنيه، الفئة الثالثة 1000 جنيه.

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شيرين عبدالوهاب ابنة شيرين حفل تخرج زينة

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