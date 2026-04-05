قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل محاكمة 21 متهماً في القضية رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثان أكتوبر، والمعروفة إعلامياً بـ"مجموعات العمل النوعي"، لجلسة 15 يونيو لاستكمال التحقيقات وفحص المستندات، بينهم 10 محبوسين على ذمة القضية.

إحالة 21 متهماً بخلية "اللجان النوعية"

وجاء أمر الإحالة بأن المتهمين تولوا قيادة جماعة إرهابية مسلحة تحت اسم "مجموعات العمل النوعي" المرتبطة بجماعة الإخوان، تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع داخل المجتمع لإخلال النظام العام، وتعريض حياة الأفراد للخطر، وإلحاق الرعب في النفوس، فضلاً عن الإضرار بالحقوق والحريات المكفولة دستورياً والقانونية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن بعض المتهمين وُجهت لهم تهم الانضمام للجماعة الإرهابية مع علمهم بأهدافها، فيما وُجه للآخرين تهم تمويل الإرهاب، وتزوير محررات رسمية، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، في إطار ما وصفته النيابة بخطرهم على الأمن العام.

وأكدت المحكمة أن الجلسة المقبلة ستكون حاسمة لاستكمال المستندات، واستدعاء الشهود، ومواجهة المتهمين بالأدلة، مشددة على أن القانون سيطبق بحزم على كل من يحاول المساس بأمن المجتمع وسلامة المواطنين.

وشددت الجهات الأمنية على متابعة جميع المتهمين، وضمان اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع أي تجاوزات، مع التأكيد على أن وحدة المجتمع وسلامة المواطنين خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ذريعة.

اقرأ أيضا:

