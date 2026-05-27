أدى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد سيدي جابر بنطاق حي شرق الإسكندرية.

وشهدت ساحات المسجد توافد أعداد كبيرة من المواطنين في أجواء احتفالية وروحانية، جمعت بين الرجال والشباب والسيدات والأطفال، احتفالًا بأول أيام عيد الأضحى المبارك في عروس البحر المتوسط.

تهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري

وعقب أداء الصلاة، تقدم محافظ الإسكندرية بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرخاء.

كما هنأ أبناء الشعب المصري والأمة الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعيًا الله أن يعيدها على مصر بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم الدولة بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.

حضور القيادات التنفيذية والأمنية

شهد شعائر صلاة العيد حضور محمد صلاح، السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، والدكتور محمود عيسى، السكرتير العام المساعد، والشيخ محمد سعد العش، وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والدينية والأمنية بالمحافظة.

استعدادات مكثفة لتأمين ساحات الصلاة

وجاءت الصلاة وسط حالة من الاستنفار الخدمي والتنظيمي لتأمين ساحات الصلاة، وضمان انسيابية حركة المواطنين بمحيط المسجد، بالتزامن مع تكثيف التواجد المروري والخدمات الميدانية.

المحافظ يتبادل التهاني مع الأهالي

وحرص المحافظ، عقب انتهاء الخطبة، على تبادل التهاني مع المواطنين والأطفال، مؤكدًا جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة الخدمات وتوفير سبل الراحة للمواطنين والزائرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.