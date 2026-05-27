أثار مجسم فني على هيئة "غوريلا حمراء" داخل أحد المواقع العامة بمركز ومدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حالة واسعة من الجدل بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض لشكل العمل الفني.

وأوضح عدد من الأهالي، أن المجسم كان ضمن إهداء فني من أحد أبناء المدينة، وتم وضعه داخل الحديقة العامة بهدف إضفاء طابع ترفيهي وجمالي وجذب الأطفال والزائرين.

آراء معارضة للمجسم

أبدى عدد من أهالي أبو المطامير رفضهم للمجسم، وجاءت تعليقاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي معبرة عن حالة من الاستياء، حيث كتب أحدهم: "حاجة تكسف.. يعني ملقاش غير القرد؟ البلد ناقصها قرود!"، فيما قال آخر: "والله شكله يرعب الأطفال.. مين اللي وافق على كده؟"، بينما علّق ثالث: “هو بيخوفوا بيه العيال الصغيرة ولا إيه؟".

مؤيدون: المجسم عمل فني عالمي

في المقابل، دافع آخرون عن المجسم، مؤكدين أنه عمل فني احترافي وليس عشوائيًا.

وقال محمد التهامي، أحد أهالي أبو المطامير، إن المجسم من أعمال “الفايبر جلاس” التي يتم تصديرها إلى عدد من الدول، موضحًا أن الهدف منه ترفيهي داخل الحديقة وليس تشويهًا للمكان.

وأضاف: “الغوريلا من أعمال الفنان إبراهيم عفيفي، اللي بيقدم شغل عالمي في الفايبر جلاس، وبيصدر منتجاته من أبو المطامير إلى دول كثيرة، ودي حاجة المفروض نفتخر بيها. نفس المجسم موجود في الإمارات والسعودية والساحل الشمالي وبعض المولات الكبرى”.

دعوات لدعم المبادرات الفنية

من جانبه، قال عوض لحوتي إن تكلفة مثل هذه الأعمال الفنية كبيرة، وكان من الأفضل تقدير الجهد المبذول من صانعيها ودعم أي مبادرات تستهدف تجميل الأماكن العامة بدلًا من مهاجمتها.

كما كتب محمد محارب عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “ده مش ميدان القرد يا جماعة، ده مجسم لشخصية كينج كونج مستوحاة من فيلم عالمي مشهور، وتم إهداؤه مجانًا للمتنزه الترفيهي من أحد أبناء البلد، والغرض منه ترفيهي داخل الحديقة”.

وأضاف أن المجسم مصنوع من خامات مرتفعة التكلفة ويتم تصديرها بآلاف الدولارات، مطالبًا بعدم إحباط محاولات تطوير المدينة أو التقليل من أي جهود تُبذل لخدمة الأهالي.

تحرك من الوحدة المحلية وإزالة المجسم

وعقب إزالة المجسم، قال المحاسب عبد الخالق شوشة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، في تصريحات خاصة، إن المجسم كان إهداءً من أحد أبناء المدينة العاملين في صناعة المجسمات، وتم وضعه في إطار تجربة تجميلية داخل الحديقة العامة.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية أن قرار الإزالة جاء بعد رصد حالة من عدم الرضا بين المواطنين، حرصًا على مراعاة الذوق العام داخل الموقع، مع استمرار أعمال التطوير والتجميل في باقي المناطق.