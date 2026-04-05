قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة 97 متهماً في القضية رقم 5263 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية مدينة نصر"، لجلسة 14 يونيو لسماع الشهود واستكمال التحقيقات، وسط إجراءات أمنية مشددة بمجمع محاكم بدر.

وجاء أمر الإحالة بأن جميع المتهمين انضموا خلال الفترة من 2021 وحتى 14 ديسمبر 2024 لجماعة إرهابية تهدف للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن بعض المتهمين وُجهت لهم تهم تمويل الإرهاب، فيما وُجه للمتهمين من الثالث وحتى الأخير تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، كما وُجهت تهم حيازة أسلحة نارية للمتهمين الـ13 والـ40 والسابع والثمانين مع ضبط الذخيرة، بما يشير إلى خطورة الأعمال المخالفة للقانون.

وأكدت المحكمة أن الجلسة المقبلة ستكون حاسمة لسماع الشهود واستكمال المستندات، مشددة على أن النظام القضائي سيطبق القانون بحزم على جميع المتهمين دون استثناء، وأن الأمن العام يظل الأولوية لضمان سلامة المواطنين.

وشددت الجهات الأمنية على متابعة جميع المتهمين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع أي تجاوزات أو أعمال عنف، مؤكدين أن القانون المصري يراقب كل من يهدد استقرار المجتمع وسلامة الدولة.