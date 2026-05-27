شاركت الفنانة الاستعراضية شيريهان متابعيها مقطع فيديو قديم وهي ترقص على أحد موسيقى شعبية، وذلك في ذكرى الاحتفال بعيد الأضحى.

ونشرت شيريهان الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وكتبت: "إحنا الوقفة وبكرا العيد".

من هي الفنانة شريهان

نشأت شريهان في بيئة فنية، فهي الشقيقة الصغرى للموسيقار وعازف الجيتار الشهير عمر خورشيد.

ومنذ سنوات طفولتها الأولى، اعتادت التواجد في الأوساط الفنية والمناسبات التي كان يصطحبها إليها شقيقها، حيث لفتت الأنظار بخفة ظلها وحضورها اللافت وقدرتها على التفاعل مع الحضور من خلال الغناء والرقص.

على الصعيد الأكاديمي، التحقت شريهان بكلية الحقوق وتمكنت من إنهاء دراستها الجامعية في سن مبكرة، إذ كانت تخطط للمشاركة في إدارة أعمال أسرتها.

