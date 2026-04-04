صرخة أطفال تكشف جريمة قتل أم بالمنوفية

في الحادي عشر من نوفمبر 2025، استيقظ الأطفال الثلاثة على صباح مختلف، غاب فيه صوت والدتهم الذي اعتادوا عليه. لم توقظهم كعادتها، ولم تُعد الإفطار، وبقي باب غرفتها مغلقًا على غير المعتاد. اقتربوا بخطوات مترددة، طرقوا الباب برفق، ثم تسللوا إلى الداخل وحاولوا إيقاظها: "ماما.. اصحي"، لكنها لم تتحرك. لم يدرك الصغار أن ليلتهم السابقة كانت الأخيرة في حضن أمهم.

سلسلة جرائم أسرية

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم أسرية"، التي يتناولها "مصراوي" استنادًا إلى التحريات الرسمية ومصادر مختلفة، نروي تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في محافظة المنوفية.

المجني عليها سامية (36 عامًا) كانت تعمل في جمع محصول الفراولة، بينما المتهم زوجها صبري مزارع يكبرها بأربع سنوات.

زواج 10 سنوات ينتهي بمأساة

تعود بداية القصة إلى نحو 10 سنوات، حين تزوج الاثنان وأقاما في إحدى قرى محافظة المنوفية. حياة بدت مستقرة، وثلاثة أطفال كانوا ثمرة هذا الزواج. كان الزوج يعمل مزارعًا، بينما كانت الزوجة تكدّ يوميًا للمساهمة في مصروفات المنزل.

خلافات المال.. شرارة النزاع المستمر

مع مرور الوقت، بدأت الخلافات تتصاعد. اعتاد الزوج الاستيلاء على دخل زوجته، ما أشعل نزاعات متكررة بينهما. في إحدى المرات، لم تحتمل سامية، فتركت المنزل وعادت إلى بيت أسرتها. هناك تعهد الزوج بعدم تكرار فعله، فقررت منحه فرصة ثانية وعادت.

لم تمضِ سوى أيام قليلة حتى عاد الزوج إلى سلوكه، واستولى مجددًا على أموالها. هذه المرة، انفجرت سامية غضبًا، وبّخته بشدة، قبل أن تنهي النقاش وتدخل غرفة النوم.

لحظة الجريمة داخل غرفة النوم

خرج الزوج من المنزل وجلس في الشارع لساعات طويلة، غارقًا في أفكاره، قبل أن يتحول الغضب داخله إلى قرار دموي. عاد ليلًا، أغلق الأبواب بإحكام، وتأكد من وجود أطفاله داخل الشقة، ثم تسلل إلى غرفة النوم. في لحظة مباغتة، انقض على زوجته. استيقظت مذعورة، حاولت المقاومة، لكنه دفعها بعنف نحو الحائط وأحكم قبضته حول رقبتها حتى فارقت الحياة.

الصغار يبلغون خالتهم.. اكتشاف الكارثة

تركها جثة هامدة على السرير، كما لو أن شيئًا لم يكن. في الصباح، وبعد فشل الأطفال في إيقاظ والدتهم، لجأوا إلى خالتهم، التي حضرت مسرعة لتكتشف الكارثة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم ضبط المتهم. وخلال التحقيقات، أقر الزوج بأن الخلافات بينه وبين زوجته كانت مستمرة منذ فترة بسبب المشكلات اليومية والسباب المتبادل. وقال إن مشادة وقعت بينهما مساء يوم الواقعة، تطورت إلى اعتداء بالضرب قبل أن يغادر المنزل غاضبًا. وأضاف أنه ظل لساعات يفكر في الانتقام، مؤكدًا أن كلمات زوجته أثارت غضبه بشدة، وأنه عاد لاحقًا وقد عقد العزم على التخلص منها.

أولى جلسات المحاكمة.. إحالة المتهم للطب النفسي

باشرت النيابة التحقيقات في الواقعة، فيما بدأت محكمة جنايات شبين الكوم أولى جلسات محاكمة المتهم في 7 مارس 2026. وقررت المحكمة إحالة المتهم إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية، لبيان حالته العقلية وقت ارتكاب الجريمة، استجابة لطلب هيئة الدفاع.