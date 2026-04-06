حقيقة خطف طفلتين في المنوفية

كتب : مصراوي

10:21 م 06/04/2026 تعديل في 10:23 م

الداخلية تكشف حقيقة خطف طفلتين في المنوفية

في واقعة جديدة تعكس خطورة الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مستخدمون مقطع فيديو زعم خلاله قيام سيدة بمحاولة خطف طفلتين بمحافظة المنوفية، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي قبل أن تكشف التحقيقات الحقيقة الكاملة.

فيديو خطف طفلتين

انتشر الفيديو بسرعة، مصحوبًا بتعليقات وتحذيرات من واقعة خطف مزعومة، حيث ظهرت سيدة برفقة طفلتين، في مشهد فسره البعض على أنه محاولة استدراج، ما دفع كثيرين إلى تداول المقطع دون التحقق من صحته.

الفحص ينفي خطف طفلتين

بفحص ملابسات الفيديو، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية تفيد بوقوع حادث خطف في نطاق مركز شرطة أشمون بالمنوفية، وهو ما أثار الشكوك حول صحة الادعاءات المتداولة.

وتمكنت الجهات المعنية من تحديد هوية السيدة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها ربة منزل تقيم بدائرة المركز.

علاقة عائلية لا جريمة

بمناقشة السيدة، أوضحت أنها كانت تلهو مع الطفلتين نظرًا لكونها صديقة لوالدتهما، وأن الأمر لا يتجاوز كونه موقفًا عاديًا تم تصويره دون علمها.

وللتأكد، تم سؤال والدي الطفلتين، اللذين أكدا روايتها بشكل كامل، ونفيا تعرض ابنتيهما لأي أذى أو محاولة خطف، كما أشارا إلى عدم علمهما بتداول الفيديو من الأساس.
مصدر الشائعة

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث تم تحديد الشخص الذي قام بنشر الفيديو، وتبين أنه مالك محل مأكولات يقيم بذات الدائرة.

وبمواجهته، أقر بأنه حصل على المقطع من كاميرات المراقبة الخاصة بمطعمه، وقام بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا تعليقًا صوتيًا يدعي فيه أن الطفلتين تتعرضان لمحاولة خطف، دون التحقق من صحة ما يقول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ناشر الفيديو، بسبب ترويجه ادعاءات كاذبة من شأنها إثارة الذعر بين المواطنين، والتأثير على السلم المجتمعي.

