أثار مقطع فيديو متداول عبر إحدى الصفحات المرتبطة بجماعة الإخوان بالخارج جدلًا واسعًا، بعدما زعم ناشروه أن ضابط شرطة اقتحم محلًا للألعاب الإلكترونية ووجّه القوة المرافقة له للاستيلاء على شاشات العرض بدعوى مخالفة مواعيد الغلق إلا أن الفحص الأمني كشف تفاصيل مغايرة تمامًا لما تم تداوله.

رواية متداولة تشعل الجدل

انتشر الفيديو بشكل سريع، مصحوبًا بتعليقات تتهم أحد ضباط الشرطة بإساءة استخدام السلطة داخل محل تجاري، وهو ما أثار تفاعلًا كبيرًا بين المستخدمين، خاصة مع حساسية مثل هذه الوقائع لكن هذه الرواية لم تصمد طويلًا أمام التدقيق، حيث تحركت الجهات المعنية لكشف حقيقة ما جرى.

الفحص الأمني يكشف الحقيقة

أكد مصدر أمني أن الشخص الظاهر في مقطع الفيديو ليس ضابط شرطة، كما تم الترويج، بل هو رئيس إحدى الوحدات المحلية بمحافظة قنا.

وأوضح أن تواجده داخل المحل جاء في إطار عمله الرسمي، لمتابعة التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة وفق قرارات رئاسة مجلس الوزراء، ضمن حملات دورية لضبط الأسواق وتنظيم العمل.

حملة رقابية وليست واقعة تعدٍ

حسب التحريات فإن ما حدث كان جزءًا من حملة تفتيش اعتيادية، تهدف إلى التأكد من التزام أصحاب المحال بالقوانين المنظمة، وليس كما تم تصويره على أنه واقعة استيلاء أو تعدٍ.

وأشار المصدر الأمني إلى أن ترويج مثل هذه المقاطع المضللة يأتي في سياق محاولات مستمرة لاختلاق وقائع غير صحيحة، وبث الشائعات لإثارة البلبلة بين المواطنين لافات بأن مثل هذه الأساليب فقدت مصداقيتها لدى قطاع واسع من الجمهور، في ظل تكرارها وانكشاف حقيقتها مع كل واقعة يتم فحصها.

إجراءات قانونية ضد المروجين

وفي ضوء ما تم تداوله، جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على نشر هذه المزاعم، وذلك لمحاسبة كل من يساهم في نشر معلومات مغلوطة أو مضللة من شأنها إثارة الرأي العام دون سند صحيح.

