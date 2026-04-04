أطلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام موقعًا إلكترونيًا للاستعلام عن صرف الأموال المضبوطة في قضايا مخالفات البنك المركزي والجهاز المصرفي، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي – النائب العام، نحو تطوير منظومة العمل وتعزيز التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

ويتيح الموقع لذوي الشأن متابعة موقف طلبات رد المبالغ المالية المودعة بحسابهم والمضبوطة على ذمة القضايا، مع تقليل الحاجة للتردد على مقار النيابات إلا عند الضرورة. كما يقدم خدمات مساندة تشمل تحديث البيانات الشخصية وتفعيل الإشعارات لمتابعة حالة الطلب.

ويأتي ذلك في إطار حرص النيابة العامة على رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، والاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، مع الحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها وفقًا للضوابط القانونية.

يمكن الدخول إلى الموقع عبر الرابط: https://tinyurl.com/ppo-rad أو باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) عبر الهواتف الذكية.

شقوا وشها نصين وطعنوا بناتها في نص السوق.. ماذا حدث مع "سيدة بولاق" في شارع 10؟

كواليس اللحظات الأخيرة.. الداخلية تكشف سر وفاة صانعة محتوى في الهرم

بيان من الداخلية بشأن فيديو "فتاة حلوان"