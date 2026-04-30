خطف وهتك عرض على طريق السخنة .. مشوار "طالبة جامعية" مع سائق نقل ذكي ينتهي بمأساة |تفاصيل

كتب : رمضان يونس

06:57 م 30/04/2026

محاكمة سائق أوبر في قضية طالبة "المقطم"

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة سائقا تابع لإحدى شركات النقل الذكي، إلى جلسة 19 يونيو المقبل، في واقعة اتهامه بخطف طالبة وهتك عرضها وسرقتها وتركها على طريق السخنة بالمقطم.


ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 14968 لسنة 2025 جنايات المقطم، للمتهم ـ سائق نقل ذكي ـ تهمة خطف طالبة وهتك عرضها وسرقتها من ثم تركها على الطريق العام مُعرضًا حياتها للخطر.

مشوار العود :هتك عرض وسرقة


واستمعت النيابة العامة لأقوال الطالبة والتي أكدت في التحقيقات أنها طالبت سائق عبر تطبيق إحدى شركات النقل الذكي، بعدما خرجت من أحد الدروس الخصوصية بالمقطم لعودتها للمنزل، وتقابلت مع المتهم واستقلت معه السيارة.

خطف وهتك عرض على "طريق السخنة"

وذكرت الطالبة أن السائق تفاجأت حال استقلالها السيارة بتغيير السائق مسار الطريق، والسير في طريق مغاير، فنشبت بينهما مناكفة على إثرها تعدى عليها. ولامس أجزاء حساسة قاصدًا هتك عرضها، ثم سرقها وتركها على طريق السخنة ولاذ بالفرار.

خطف طالبة جامعية سائق أوبر طريق السخنة محكمة جنايات القاهرة سرقة طالبة

