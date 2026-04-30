قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة سائقا تابع لإحدى شركات النقل الذكي، إلى جلسة 19 يونيو المقبل، في واقعة اتهامه بخطف طالبة وهتك عرضها وسرقتها وتركها على طريق السخنة بالمقطم.



ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 14968 لسنة 2025 جنايات المقطم، للمتهم ـ سائق نقل ذكي ـ تهمة خطف طالبة وهتك عرضها وسرقتها من ثم تركها على الطريق العام مُعرضًا حياتها للخطر.

مشوار العود :هتك عرض وسرقة



واستمعت النيابة العامة لأقوال الطالبة والتي أكدت في التحقيقات أنها طالبت سائق عبر تطبيق إحدى شركات النقل الذكي، بعدما خرجت من أحد الدروس الخصوصية بالمقطم لعودتها للمنزل، وتقابلت مع المتهم واستقلت معه السيارة.

خطف وهتك عرض على "طريق السخنة"

وذكرت الطالبة أن السائق تفاجأت حال استقلالها السيارة بتغيير السائق مسار الطريق، والسير في طريق مغاير، فنشبت بينهما مناكفة على إثرها تعدى عليها. ولامس أجزاء حساسة قاصدًا هتك عرضها، ثم سرقها وتركها على طريق السخنة ولاذ بالفرار.

واقعة خطف وسرقة "طالبة المقطم" على طريق السخنة.. 19 أبريل محاكمة سائق نقل ذكي "

خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام مرتين؟

لغز حريق "فيلا أكتوبر" الذي أوقع "عصابة إيفان الأوكرانية" في فخ مباحث الجيزة







