كشفت تحريات مباحث أسوان ملابسات مقطع فيديو متداول تضمن اعتداء 3 أشخاص على آخر بسلاح أبيض وعصا خشبية.

تفاصيل الواقعة



بتاريخ 29 مارس المنقضى تبلغ لقسم شرطة أول أسوان بحدوث مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص) وطرف ثان: القائم على تصوير المقطع فنى كهرباء مصاب بجرح قطعى؛ بسبب اللهو.

ضبط المتهمين



ولدى تصوير الطرف الثانى مقطع الفيديو تعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته وأمكن ضبط الطرف الأول وبحوزتهم (سلاح أبيض - عصا خشبية) المستخدمين فى التعدى.

