ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة عاطلاً بمنطقة منشأة القناطر لاتهامه بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة بيضاء "وهمية" مقابل مبالغ مالية.

وكشفت تحريات مكافحة جرائم تقنية المعلومات عدم امتلاك المتهم لأية أسلحة بالفعل واستخدامه صوراً مأخوذة من شبكة الإنترنت لخداع ضحاياه وتحصيل أموال عبر محافظ إلكترونية فوريًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بكل حسم وقوة لضمان حماية المواطنين من جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني.

أسلحة بيضاء

كشفت التحريات الفنية بقطاع تكنولوجيا المعلومات أن المتهم اتخذ من العالم الافتراضي ستاراً لنشاطه الإجرامي، موهماً زبائنه بقدرته على توفير "أسلحة بيضاء" متنوعة بأسعار مغرية.

ومن جانب آخر، أقر المتهم عقب القبض عليه بأنه قصد النصب على المواطنين عبر إيصال انطباع كاذب بامتلاكه بضائع محظورة لتجنب ملاحقة الضحايا له قانونياً خوفاً من المساءلة، علاوة على ذلك، تبين استخدامه لصور جاهزة من محركات البحث لجذب الراغبين في الشراء بشكل قاطع وصارم.

ضبط الجيزة

داهمت القوات مكان تواجد المتهم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر في عملية "ضبط الجيزة" الناجحة، وفي السياق ذاته، أسفر فحص هاتفه المحمول عن العثور على محفظة إلكترونية تحتوي على تحويلات مالية وأدلة تثبت تورطه في إدارة الصفحة المشبوهة >

جرى تحرير المحضر الازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.