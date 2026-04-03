تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا بالجيزة دون التأثير على الخدمات

كتب : أحمد الجندي

01:26 م 03/04/2026

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بتطبيق نظام "العمل عن بُعد" يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارًا من 5 أبريل 2026، وذلك على مستوى الإدارات والأجهزة التابعة للمحافظة، تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء.

استثناء الإدارات والقطاعات الميدانية

وأوضح المحافظ أن القرار يستثني الإدارات والقطاعات الميدانية التي تتطلب طبيعة عملها التواجد الفعلي بمواقع العمل لضمان انتظام سير العمل ومتابعة المهام اليومية على أرض الواقع.

ترشيد النفقات وتحقيق المرونة في بيئة العمل

ويأتي القرار في إطار توجهات الدولة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الراهنة والتوترات الإقليمية بما يسهم في ترشيد النفقات وتحقيق المرونة في بيئة العمل مع التأكيد على عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الجهات المختلفة.

الالتزام الكامل بتنفيذ القرار

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ القرار مع استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة وعدم السماح بحدوث أي معوقات أو تراجع في مستوى الأداء.

